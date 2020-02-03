Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в Конституцию

Ранее сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что сопредседатели рабочей группы обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в ГД. Ранее планировалось, что Госдума прекратит принимать поправки 6 февраля.