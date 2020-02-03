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Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в Конституцию
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РИА Новости

Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в Конституцию

17:03 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля, заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Ранее сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что сопредседатели рабочей группы обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в ГД. Ранее планировалось, что Госдума прекратит принимать поправки 6 февраля.
"Срок подачи поправок (продлен) до 14 февраля. Пока только по сроку определились", - сказал Мельников.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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Андрей КлишасКонституция РФГосдума РФИван МельниковРоссияПолитика
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