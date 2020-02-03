Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в Конституцию

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля, заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Ранее сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что сопредседатели рабочей группы обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в ГД. Ранее планировалось, что Госдума прекратит принимать поправки 6 февраля.
"Срок подачи поправок (продлен) до 14 февраля. Пока только по сроку определились", - сказал Мельников.
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