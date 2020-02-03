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2020-02-03T18:08+0300
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Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
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РИА Новости

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

16:49 03.02.2020 (обновлено: 18:08 03.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обвал производства и невыполнение госбюджета угрожают нацбезопасности Украины, заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной рады. Об этом сообщает портал "Украина.ру".
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Она подчеркнула, что в стране в течение последних пяти месяцев падает производство, а за январь госбюджет был недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.
"Когда ситуация такая, необходимо немедленно собирать СНБО и разбираться в причинах, почему на ровном месте у нас летит экономика", — добавила парламентарий.
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Тимошенко также возмутилась ростом госдолга. По ее словам, Украину тянут в долговую яму.
"Облигации внутреннего госдолга почти в три раза выросли, и проценты, которые получают на эти облигации, переходят все разумные границы", – заявила экс-премьер.
Она также обратила внимание на колебание курса гривны и обвинила в сложившейся ситуации власти страны.
Тимошенко подчеркнула, что на Украине начался "масштабный процесс передачи ресурсов, которые принадлежат народу". Политик привела в пример Херсонский и Николаевский порты, которые, по ее словам, "отданы за бесценок", и сдачу Львовского аэропорта в концессию иностранным компаниям.
Кроме того, лидер "Батькивщины" напомнила о скандальном законопроекте о рынке земли, по которому иностранцы получат возможность приобретать сельскохозяйственные земли.
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Ситуация на УкраинеЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
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3 февраля, 16:53
Von Stirliz
29230002
Стараниями опытных политиков, поддержавших госпереворот в 2014 году. Теперь эти опытнейшие политики кричат на весь мир о "конце" страны? Что они сделали, чтобы это предвидеть и не допустить? А?
3 февраля, 16:56
ssedlex76
3720000
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