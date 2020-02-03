Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Обвал производства и невыполнение госбюджета угрожают нацбезопасности Украины, заявила лидер фракции " Обвал производства и невыполнение госбюджета угрожают нацбезопасности Украины, заявила лидер фракции " Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной рады. Об этом сообщает портал " Украина.ру ".

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что в стране в течение последних пяти месяцев падает производство, а за январь госбюджет был недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.

"Когда ситуация такая, необходимо немедленно собирать СНБО и разбираться в причинах, почему на ровном месте у нас летит экономика", — добавила парламентарий.

Тимошенко также возмутилась ростом госдолга. По ее словам, Украину тянут в долговую яму.

"Облигации внутреннего госдолга почти в три раза выросли, и проценты, которые получают на эти облигации, переходят все разумные границы", – заявила экс-премьер.

Она также обратила внимание на колебание курса гривны и обвинила в сложившейся ситуации власти страны.

Тимошенко подчеркнула, что на Украине начался "масштабный процесс передачи ресурсов, которые принадлежат народу". Политик привела в пример Херсонский и Николаевский порты, которые, по ее словам, "отданы за бесценок", и сдачу Львовского аэропорта в концессию иностранным компаниям.