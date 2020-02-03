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МИД Ирака: США и коалиция перешли черту дозволенного, убив Сулеймани
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РИА Новости

МИД Ирака: США и коалиция перешли черту дозволенного, убив Сулеймани

16:27 03.02.2020 (обновлено: 16:36 03.02.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровВышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани показала, что США и возглавляемая ими международная коалиция "перешли границы дозволенного", заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Ирака Абдулкарим Хашим.
США 3 января провели в Багдаде операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.
"То, что случилось, показало, что силы международной коалиции перешли границы дозволенного. Ирак обратился к ним с тем, чтобы они не впутывали нас", - сказал иракский дипломат на встрече с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.
В свою очередь Косачев отметил важность скорейшего преодоления политического кризиса в Ираке. " Очевидно, что в условиях безвластия либо слабой власти возникают дополнительные соблазны для внешних игроков эту ситуацию использовать для своих целей, не отвечающих национальным интересам стран", - сказал он.
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Сенатор напомнил, что 3 января, когда на территории суверенного Ирака был убит Сулеймани, "удар был нанесен в отсутствие дееспособного правительства Ирака".
Косачев также отметил, что в ходе встречи хотел бы узнать о позиции Багдада в отношении предложенной США "сделки века", военного присутствия американцев на территории Ирака, по вопросам региональной стабильности и ситуации в районе Персидского залива.
Администрация США ранее объяснила убийство Сулеймани тем, что тот готовил "неминуемые" атаки на американские посольства. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМИД ИракаКонстантин КосачевБагдад (город)СШАВ мире
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