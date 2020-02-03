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России надо активнее заняться импортозамещением, считают в СоюзМаше
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РИА Новости

России надо активнее заняться импортозамещением, считают в СоюзМаше

16:26 03.02.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВладимир Гутенев
Владимир Гутенев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Владимир Гутенев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Российским производителям следует активнее заняться программами импортозамещения на фоне ограничений в Китае из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам депутат Госдумы, первый зампредседателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
В понедельник Гутенев проводит на базе Роствертола в Ростове-на-Дону заседание регионального совета Союза по вопросам развития промышленности Ростовской области.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
10 декабря 2019, 14:39
Медведев отметил рост импортозамещения
Ранее ряд предприятий, в частности автоконцерны Honda Motor и Toyota, решили отложить возобновление работы своих заводов в Китае после окончания празднования Нового года по лунному календарю в связи с распространением коронавируса. Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля.
"Время перемен - это время возможностей. Там, где наши партнеры не могут поставить продукцию, нужно активнее входить в программу импортозамещения... Уверен, что по большинству позиций китайских поставщиков мы сами способны овладеть и наладить массовое производство подобной продукции", - сказал Гутенев.
Он добавил, что основной задачей в настоящее время является формирование преференций для собственных производителей в любых отраслях, где технически возможно импортозамещение.
"Неслучайно Юрий Борисов предложил в рамках реализации нацпроектов выделить квоту для оборонно-промышленного комплекса, чтобы процесс диверсификации ОПК, то есть переход на гражданские рельсы, был более гладким. Считаю, что и для "гражданки", и для "оборонки" первоочередное значение имеют те преференции, которые государство должно предоставить", - отметил он.
Гутенев уточнил, что речь идет не только о финансовых инструментах, но и о нормативном и налоговом регулировании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Президент РФ Владимир Путин
1 мая 2019, 19:34
Путин подписал закон об упрощении госзакупок
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Распространение нового коронавирусаРоссияВладимир ГутеневГосдума РФКитайУханьЭкономика
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