России надо активнее заняться импортозамещением, считают в СоюзМаше

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Российским производителям следует активнее заняться программами импортозамещения на фоне ограничений в Китае из-за ситуации с Российским производителям следует активнее заняться программами импортозамещения на фоне ограничений в Китае из-за ситуации с коронавирусом , сообщил журналистам депутат Госдумы, первый зампредседателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев

В понедельник Гутенев проводит на базе Роствертола в Ростове-на-Дону заседание регионального совета Союза по вопросам развития промышленности Ростовской области.

Ранее ряд предприятий, в частности автоконцерны Honda Motor и Toyota, решили отложить возобновление работы своих заводов в Китае после окончания празднования Нового года по лунному календарю в связи с распространением коронавируса. Официально в Китае празднование традиционного Нового года длится с 25 января по 3 февраля.

"Время перемен - это время возможностей. Там, где наши партнеры не могут поставить продукцию, нужно активнее входить в программу импортозамещения... Уверен, что по большинству позиций китайских поставщиков мы сами способны овладеть и наладить массовое производство подобной продукции", - сказал Гутенев.

Он добавил, что основной задачей в настоящее время является формирование преференций для собственных производителей в любых отраслях, где технически возможно импортозамещение.

"Неслучайно Юрий Борисов предложил в рамках реализации нацпроектов выделить квоту для оборонно-промышленного комплекса, чтобы процесс диверсификации ОПК, то есть переход на гражданские рельсы, был более гладким. Считаю, что и для "гражданки", и для "оборонки" первоочередное значение имеют те преференции, которые государство должно предоставить", - отметил он.

Гутенев уточнил, что речь идет не только о финансовых инструментах, но и о нормативном и налоговом регулировании.