В Нижнем Новгороде сняли прикрывавший сараи баннер ко Дню Победы

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников

"Строения на улицы Искры, 43, являются самовольными, находятся в частной собственности. Все сараи закрыты на замки. Баннер разместили жители, пользующиеся этими сараями. Эти постройки включены в реестр необходимых к сносу. Районная администрация запросит средства из бюджета города на снос сараев", - сообщили агентству в администрации района.