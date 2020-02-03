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В Нижнем Новгороде сняли прикрывавший сараи баннер ко Дню Победы
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде сняли прикрывавший сараи баннер ко Дню Победы

16:24 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Огромный баннер с поздравлением с наступающим юбилеем Победы в Великой Отечественной войне разместили на предназначенных под снос сараях в Нижнем Новгороде, но после возмущения местных жителей плакат убрали, сообщили РИА Новости в администрации Ленинского района города.
Фотографии аварийных сараев, прикрытых баннером с изображением ветерана Великой Отечественной войны, цветов и георгиевской ленточки, были опубликованы в группе "Регион 52" в социальной сети "ВКонтакте". "Выражаем благодарность коммунальщикам Ленинского района! Они обещали снести допотопные сараи, а в итоге закрыли их баннером Дня Победы. Разве баннер в честь Победы достоин аварийной сарайки?" - говорится в подписи к фотографиям. Публикация вызвала общественный резонанс.
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"Строения на улицы Искры, 43, являются самовольными, находятся в частной собственности. Все сараи закрыты на замки. Баннер разместили жители, пользующиеся этими сараями. Эти постройки включены в реестр необходимых к сносу. Районная администрация запросит средства из бюджета города на снос сараев", - сообщили агентству в администрации района.
Как уточнили в пресс-службе, через несколько часов после поступивших в администрацию обращений по поводу поздравительного баннера на сараях, он был снят "силами администрации при активном взаимодействии жителей".
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Великая Отечественная война (1941-1945)Нижний НовгородОбщество
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