Грушко обсудил с генсеком МИД Греции сотрудничество двух стран

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с генеральным секретарем министерства иностранных дел Греческой Республики Фемистоклом Демирисом сотрудничество двух стран и международную проблематику, сообщил российский МИД.
"Обстоятельно проанализированы состояние, включая "проблемные досье", и перспективы российско-греческого сотрудничества в различных областях в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны провели "сверку часов" по международной проблематике, в том числе взаимоотношениям России с ЕС и НАТО, ситуации на Балканах, в Восточном Средиземноморье и регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
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