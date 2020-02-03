Грушко обсудил с генсеком МИД Греции сотрудничество двух стран

"Обстоятельно проанализированы состояние, включая "проблемные досье", и перспективы российско-греческого сотрудничества в различных областях в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны провели "сверку часов" по международной проблематике, в том числе взаимоотношениям России с ЕС и НАТО, ситуации на Балканах, в Восточном Средиземноморье и регионе Ближнего Востока и Северной Африки.