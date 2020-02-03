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Грушко обсудил с генсеком МИД Греции сотрудничество двух стран
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РИА Новости

Грушко обсудил с генсеком МИД Греции сотрудничество двух стран

16:21 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения"
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с генеральным секретарем министерства иностранных дел Греческой Республики Фемистоклом Демирисом сотрудничество двух стран и международную проблематику, сообщил российский МИД.
"Обстоятельно проанализированы состояние, включая "проблемные досье", и перспективы российско-греческого сотрудничества в различных областях в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования двусторонней договорно-правовой базы", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны провели "сверку часов" по международной проблематике, в том числе взаимоотношениям России с ЕС и НАТО, ситуации на Балканах, в Восточном Средиземноморье и регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
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МИД Греции‎Александр ГрушкоГрецияРоссияВ мире
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