Кравцов призвал добавить в учебники по ОБЖ раздел об игромании

"Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в интернете, в социальных сетях, реальной жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от этого. Но не менее важно научить их самостоятельно реагировать на внешние угрозы... В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях. Принципиально важно, чтобы школьники получали знания, которые пригодятся им в современном мире", - рассказал Кравцов на встрече в министерстве по улучшению программ ОБЖ в школах.