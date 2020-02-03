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Кравцов призвал добавить в учебники по ОБЖ раздел об игромании
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РИА Новости

Кравцов призвал добавить в учебники по ОБЖ раздел об игромании

16:18 03.02.2020 (обновлено: 16:28 03.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Издание новых учебников по Основам безопасности жизнедеятельности для школьников разных возрастов с блоками по противодействию мошенничеству и игромании является необходимой мерой модернизации этой школьной дисциплины, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в интернете, в социальных сетях, реальной жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от этого. Но не менее важно научить их самостоятельно реагировать на внешние угрозы... В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях. Принципиально важно, чтобы школьники получали знания, которые пригодятся им в современном мире", - рассказал Кравцов на встрече в министерстве по улучшению программ ОБЖ в школах.
Помимо учебников, по словам Кравцова, необходимо создать альтернативные источники информации по проблемам безопасности в интернете и кибербуллингу, которым бы дети доверяли, которые бы "говорили с ними на одном языке".
"Мы планируем в ближайшее время создать координационный совет в Минпросвещения по образованию, где будут рассматривать, в том числе, вопросы безопасности, здоровья, воспитания детей", - отметил Кравцов.
Ранее на встрече с общественностью в Липецке президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпросвещения проработать тему модернизации предмета ОБЖ. Он также отметил, что необходимо включить в курс школьного обучения вопрос противодействия "группам смерти".
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