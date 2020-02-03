Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами "Слава Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган , который прибыл с официальным визитом на Украину, приветствовал почетный караул словами "Слава Украине".

Как видно на трансляции , которую вел офис президента Украины, Зеленский встретил Эрдогана возле Мариинского дворца в Киеве. После этого главы государств подошли к почетному караулу и Эрдоган произнес официальное приветствие украинских военных "Слава Украине". В ответ они прокричали "Героям слава".

Президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал украинских солдат фразой "Слава Украине!"



Реджеп Тайип Бандера) pic.twitter.com/PkIkAecXg3 — Artyom (@mynamehay) February 3, 2020

Эрдоган использовал приветствие "Слава Украине" и во время предыдущего визита на Украину. Так с почетным караулом здоровались и лидеры других стран, в частности президент Белоруссии Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее Верховная рада приняла закон, устанавливающий военным приветствием лозунг националистов "Слава Украине!". Закон вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав Вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине — Героям слава". Также предусматривается закрепление в тексте устава Вооруженных сил обращение к военным "пан" вместо "товарищ". Согласно документу, который был подготовлен ко второму чтению, приветствие "Слава Украине" также будет использоваться сотрудниками Национальной полиции.

"Слава Украине — Героям слава" — лозунг "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Героизация УПА* и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.