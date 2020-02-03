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2020-02-03T16:43+0300
https://ria.ru/20200203/1564199667.html
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами "Слава Украине"
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РИА Новости

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами "Слава Украине"

16:17 03.02.2020 (обновлено: 16:43 03.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, который прибыл с официальным визитом на Украину, приветствовал почетный караул словами "Слава Украине".
Как видно на трансляции, которую вел офис президента Украины, Зеленский встретил Эрдогана возле Мариинского дворца в Киеве. После этого главы государств подошли к почетному караулу и Эрдоган произнес официальное приветствие украинских военных "Слава Украине". В ответ они прокричали "Героям слава".
Эрдоган использовал приветствие "Слава Украине" и во время предыдущего визита на Украину. Так с почетным караулом здоровались и лидеры других стран, в частности президент Белоруссии Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель.
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Ранее Верховная рада приняла закон, устанавливающий военным приветствием лозунг националистов "Слава Украине!". Закон вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав Вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине — Героям слава". Также предусматривается закрепление в тексте устава Вооруженных сил обращение к военным "пан" вместо "товарищ". Согласно документу, который был подготовлен ко второму чтению, приветствие "Слава Украине" также будет использоваться сотрудниками Национальной полиции.
"Слава Украине — Героям слава" — лозунг "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Героизация УПА* и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийАнгела МеркельТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Главное что Путин с Эрдоганом дружит.
3 февраля, 21:57
Василий Алибабаевич
26741007
Эрдоган не когда другом России не будет.
3 февраля, 17:04
Kalita Неизвестный
1861705115
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