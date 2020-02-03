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Новости Подмосковья
2020-02-03T16:10+0300
https://ria.ru/20200203/1564199384.html
Центры управления регионом в МО сделают еще эффективнее
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РИА Новости

Центры управления регионом в МО сделают еще эффективнее

16:10 03.02.2020
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© Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с руководящим составом областного правительства в Центре управления регионом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с руководящим составом областного правительства в Центре управления регионом
© Правительство Московской области
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Центры управления регионом (ЦУР) есть в каждом округе Подмосковья. Сейчас главное – повысить их эффективность. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает телеканал "360".
На сегодняшний день каждый городской округ Подмосковья имеет свой ЦУР. Андрей Воробьев поставил задачу усовершенствовать их работу, чтобы сделать жизнь жителей еще комфортнее.
"Наш центр управления регионом посетил президент, был дан ряд поручений, которые предполагают распространение подобной практики на всю страну. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в рамках национальных проектов, обращений жителей", – уточнил Воробьев.
Губернатор отметил, что перед всеми профильными руководителями стоит задача найти новые уникальные решения. Для этого, по его мнению, сотрудники ведомств должны жить проблемами жителей, лично участвовать в работе – только тогда будет прорыв.
Подмосковный ЦУР запустили в конце 2018 года. Он позволяет следить за всем, что происходит в области, в круглосуточном режиме, а также быстро реагировать на чрезвычайные происшествия.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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