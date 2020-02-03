Полицейские предотвратили массовую драку в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Полицейские предотвратили массовую драку с участием футбольных фанатов у торгового центра в Полицейские предотвратили массовую драку с участием футбольных фанатов у торгового центра в Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Второго февраля в полицию поступило сообщение о готовящейся драке с участием, в том числе, представителей спортивного неформального сообщества у торгового центра на проспекте Косыгина рядом с заведением сети пиццерий, где часто собирается молодежь. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских групповой драки удалось избежать", - говорится в сообщении.

Сотрудники правопорядка доставили в отдел полиции пятерых человек в возрасте от 14 до 34 лет.

"В их числе – две несовершеннолетние девушки, учащаяся колледжа и восьмиклассница. Среди доставленных взрослых участников – 23-летний один из лидеров фанатского околофутбольного движения. Остальные двое – неработающие петербуржцы, один из которых ранее судим за грабежи", - отмечается в сообщении.

При досмотре у некоторых были обнаружены 4 перцовых баллончика, нож, капы и бронежилет.