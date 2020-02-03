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Полицейские предотвратили массовую драку в Петербурге
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РИА Новости

Полицейские предотвратили массовую драку в Петербурге

16:00 03.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Полицейские предотвратили массовую драку с участием футбольных фанатов у торгового центра в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Второго февраля в полицию поступило сообщение о готовящейся драке с участием, в том числе, представителей спортивного неформального сообщества у торгового центра на проспекте Косыгина рядом с заведением сети пиццерий, где часто собирается молодежь. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских групповой драки удалось избежать", - говорится в сообщении.
Сотрудники правопорядка доставили в отдел полиции пятерых человек в возрасте от 14 до 34 лет.
"В их числе – две несовершеннолетние девушки, учащаяся колледжа и восьмиклассница. Среди доставленных взрослых участников – 23-летний один из лидеров фанатского околофутбольного движения. Остальные двое – неработающие петербуржцы, один из которых ранее судим за грабежи", - отмечается в сообщении.
Город Зугдиди
14 января, 15:02
Массовая драка произошла в Грузии из-за песен на русском языке
При досмотре у некоторых были обнаружены 4 перцовых баллончика, нож, капы и бронежилет.
Несовершеннолетних передали родителям. В отношении троих доставленных мужчин составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").
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