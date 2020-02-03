В "Слуге народа" прокомментировали предложение депутата о продаже пса

КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар формально ничего не нарушил, когда предложил пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг, заявил в понедельник первый замглавы фракции Александр Корниенко.
Ранее Брагар на вопрос пенсионерки о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии, предложил ей продать собаку элитной породы, если она у нее есть. Позже он извинился за это предложение. Замглавы фракции и глава пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук также заявила, что фракция не одобряет высказывания Брагара.
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"Мандат можно снять, если депутат выйдет из состава фракции. Правильно? Пока заявления о том, что он собирается выходить из состава фракции, нет", - сказал он в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Он напомнил, что замглавы фракции Кравчук ранее принесла извинения за слова Брагара. Санкции, которые могут быть применены в Брагару, обсуждаются.
"Уже обсуждаем третий день внутри фракции, будем еще обсуждать. Сегодня вечером будет малая фракция, и там пообсуждаем. Это нормальный процесс принятия непростого решения, потому что формально Евгений ничего не нарушил", - отметил Корниенко.
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