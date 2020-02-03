В аэропорту Мадрида задерживаются рейсы из-за дронов

МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Появление дронов вблизи мадридского аэропорта привело к задержке рейсов, сообщили авиационные власти Испании.
"Задержки в аэропорту "Барахас – Адольфо Суарес" в связи с возможным присутствием дронов в окрестностях. Дрон это не игрушка, это летательный аппарат", - говорится в сообщении оператора воздушного сообщения Испании ENAIRE.
Demoras en Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas ante la posible presencia de #drones en las inmediaciones.— ENAIRE (@ENAIRE) February 3, 2020
🚫 Un dron no es un juguete, es una aeronave 👀 https://t.co/Sv8If6oexc
📲 Consulta tu vuelo con aerolínea. pic.twitter.com/6MKAFlMDCm
Минтранс страны сообщил о закрытии воздушного пространства над аэропортом. "Воздушное пространство над аэропортом "Адольфо Суарес Мадрид Барахас закрыто", - говорится в сообщении министерства транспорта Испании в Twitter. Министерство рекомендует пассажирам уточнять информацию о рейсах.
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