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2020-02-03T15:59+0300
https://ria.ru/20200203/1564198317.html
В аэропорту Мадрида задерживаются рейсы из-за дронов
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РИА Новости

В аэропорту Мадрида задерживаются рейсы из-за дронов

15:50 03.02.2020 (обновлено: 15:59 03.02.2020)
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© www.flickr.com/dalberaАэропорт Мадрида Барахас
Аэропорт Мадрида Барахас
© www.flickr.com/dalbera
Аэропорт Мадрида Барахас. Архивное фото
МАДРИД, 3 фев - РИА Новости. Появление дронов вблизи мадридского аэропорта привело к задержке рейсов, сообщили авиационные власти Испании.
"Задержки в аэропорту "Барахас – Адольфо Суарес" в связи с возможным присутствием дронов в окрестностях. Дрон это не игрушка, это летательный аппарат", - говорится в сообщении оператора воздушного сообщения Испании ENAIRE.
Минтранс страны сообщил о закрытии воздушного пространства над аэропортом. "Воздушное пространство над аэропортом "Адольфо Суарес Мадрид Барахас закрыто", - говорится в сообщении министерства транспорта Испании в Twitter. Министерство рекомендует пассажирам уточнять информацию о рейсах.
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