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Минтранс Подмосковья предупредил водителей о похолодании и гололедице
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РИА Новости

Минтранс Подмосковья предупредил водителей о похолодании и гололедице

15:43 03.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности в связи с предстоящей гололедицей.
"На этой неделе на территории Московской области ожидается похолодание – температура воздуха снизится до минус 10 градусов, осадки в виде мокрого снега и снега с дождём преимущественно в восточной части региона, ветер с увеличением до 4 метров в секунду. Водителям следует соблюдать скоростной режим, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъёмах, на искусственных сооружениях", - говорится в сообщении.
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Пешеходы при переходе проезжей части должны убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить строго по переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках, подчеркнули в ведомстве. Для очистки и обработки дорог подготовлены около 1,4 тысячи единиц спецтехники, за прошедшие выходные в 4 цикла было обработано свыше 53 тысяч километров областных дорог, рассказали в пресс-службе.
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