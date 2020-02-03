Минтранс Подмосковья предупредил водителей о похолодании и гололедице

Пешеходы при переходе проезжей части должны убедиться в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить строго по переходам, ожидать транспорт только на посадочных площадках, подчеркнули в ведомстве. Для очистки и обработки дорог подготовлены около 1,4 тысячи единиц спецтехники, за прошедшие выходные в 4 цикла было обработано свыше 53 тысяч километров областных дорог, рассказали в пресс-службе.