Дочь президента Узбекистана намерена продвигать свободу слова в стране

ТАШКЕНТ, 3 фев - РИА Новости. Старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида в понедельник заявила, что готова усиленно содействовать реформам отца в сфере свободы слова и открытости госорганов.
Саида Мирзиеева на минувшей неделе покинула пост заместителя директора агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) республики. Позднее она была избрана заместителем председателя попечительского совета общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.
"Я буду стараться быть максимально полезной для реализации реформ, проводимых моим отцом", - сказала Мирзиеева на видео с презентации нового фонда, размещенном в ее Telegram-канале.
Дочь главы государства отметила, что в работе на госслужбе и уже на новом посту ей приходится сталкиваться с различными, в том числе критическими, оценками в ее адрес. Она заверила, что, "будучи ответственным лицом фонда, будет максимально стараться использовать свои возможности, навыки и накопленный опыт для обеспечения защиты свободы слова и открытости госорганов".
Ранее пресс-служба фонда сообщала, что главой совета фонда был избран Комил Алламжонов, прежде возглавлявший АИМК. Организация будет оказывать поддержку журналистам и блогерам, работающим в Узбекистане, содействовать усилению роли общественных институтов в укреплении свободы слова в стране, а также улучшению международного имиджа республики.
Младшая дочь Мирзиеева – Шахноза, по данным министерства дошкольного образования Узбекистана, с ноября 2017 года работает замначальника управления министерства по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений.
28 января, 16:40Ташкент и Душанбе начали переговоры по строительству двух ГЭС