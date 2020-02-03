Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T15:40+0300
https://ria.ru/20200203/1564197893.html
Дочь президента Узбекистана намерена продвигать свободу слова в стране
https://cdn22.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:295:2732:1832_1036x0_80_0_0_2ef20b73a1a3d7c7ac0f2a4bb486eaec.jpg
РИА Новости

Дочь президента Узбекистана намерена продвигать свободу слова в стране

15:40 03.02.2020
1881
© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкентская телебашня. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 3 фев - РИА Новости. Старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида в понедельник заявила, что готова усиленно содействовать реформам отца в сфере свободы слова и открытости госорганов.
Саида Мирзиеева на минувшей неделе покинула пост заместителя директора агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) республики. Позднее она была избрана заместителем председателя попечительского совета общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

"Я буду стараться быть максимально полезной для реализации реформ, проводимых моим отцом", - сказала Мирзиеева на видео с презентации нового фонда, размещенном в ее Telegram-канале.

Дочь главы государства отметила, что в работе на госслужбе и уже на новом посту ей приходится сталкиваться с различными, в том числе критическими, оценками в ее адрес. Она заверила, что, "будучи ответственным лицом фонда, будет максимально стараться использовать свои возможности, навыки и накопленный опыт для обеспечения защиты свободы слова и открытости госорганов".
Административное здание Сената в Ташкенте
Вчера, 09:19
В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США
Ранее пресс-служба фонда сообщала, что главой совета фонда был избран Комил Алламжонов, прежде возглавлявший АИМК. Организация будет оказывать поддержку журналистам и блогерам, работающим в Узбекистане, содействовать усилению роли общественных институтов в укреплении свободы слова в стране, а также улучшению международного имиджа республики.
Младшая дочь Мирзиеева – Шахноза, по данным министерства дошкольного образования Узбекистана, с ноября 2017 года работает замначальника управления министерства по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Кишлак Хушекат Айнинского района Таджикистана
28 января, 16:40
Ташкент и Душанбе начали переговоры по строительству двух ГЭС
292007
Обсудить 2
Шавкат МирзиеевУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Административное здание Сената в Ташкенте
В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США выделят почти $100 миллионов на поддержку реформ в Узбекистане
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео прибыл в Узбекистан
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Эксперт рассказал, зачем Вашингтону встреча в Ташкенте
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Узбекистан начнет эвакуацию своих граждан из Китая 4 февраля
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит, как тело мужчины оказалось на Поклонном кресте в Белгороде
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Анатолий Гриценко
Украинский экс-министр отказался общаться с российской прессой
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
США заявили о поддержке суверенитета стран Центральной Азии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Пассажирский самолет в небе над Москвой
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
Пассажиры в поезде Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Минтранс предложил высаживать из электричек за пение и громкую музыку
Танки турецкой армии
СМИ сообщили об отмене российско-турецкого патрулирования в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
МИД Ирака: США и коалиция перешли черту дозволенного, убив Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния