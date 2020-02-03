Дочь президента Узбекистана намерена продвигать свободу слова в стране

"Я буду стараться быть максимально полезной для реализации реформ, проводимых моим отцом", - сказала Мирзиеева на видео с презентации нового фонда, размещенном в ее Telegram-канале.

Дочь главы государства отметила, что в работе на госслужбе и уже на новом посту ей приходится сталкиваться с различными, в том числе критическими, оценками в ее адрес. Она заверила, что, "будучи ответственным лицом фонда, будет максимально стараться использовать свои возможности, навыки и накопленный опыт для обеспечения защиты свободы слова и открытости госорганов".