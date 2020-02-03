Митрополит Амфилохий обсудит с Марковичем отмену закона о церквях

БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий в ответ на призыв руководства страны к переговорам по спорному закону о религиозных объединениях заявил, что готов обсуждать его отмену.

В ночь на понедельник в городах Черногории прошли очередные массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Наиболее массовое собрание произошло в Подгорице – в нем, по оценкам духовенства, приняли участие около 60 тысяч человек. Черногорский премьер Душко Маркович в конце января пообещал, что "храмы останутся верующим", и официальным письмом призвал к переговорам о спорном законе руководство СПЦ в Черногории

В своем ответе митрополит опроверг несколько тезисов главы кабмина и выразил несогласие с тем, что документ "согласован со всеми европейскими стандартами".

"Содержание и цель закона, к сожалению, свидетельствуют об обратном, в чем и вы, и широкая общественность Черногории могли удостовериться, увидев профессиональные и аргументированные поправки юридического совета нашей церкви… Это особенно относится к положениям закона, которыми отрицается и ликвидируется многовековой, непрерывный, исторический правовой статус и имущественные права нашей церкви и других религиозных объединений", - указал владыка Амфилохий. Его письмо премьеру опубликовал сайт митрополии.

"Мы готовы, с учетом решений Священного синода СПЦ, епископского совета СПЦ в Черногории, уважая конституцию Черногории, встретиться с Вами в надежде на то, что вы искренне убеждены начать разговор по существу, чтобы, в соответствии с правовой системой Черногории, отменить закон или все его дискриминационные положения", - отметил митрополит.