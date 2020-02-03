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Религия и мировоззрение
2020-02-03T14:56+0300
https://ria.ru/20200203/1564195949.html
Митрополит Амфилохий обсудит с Марковичем отмену закона о церквях
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181507_0:164:3059:1884_1036x0_80_0_0_3dfcb7dc7c46133387df32d1c5dbfdd4.jpg
РИА Новости

Митрополит Амфилохий обсудит с Марковичем отмену закона о церквях

14:56 03.02.2020
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий в ответ на призыв руководства страны к переговорам по спорному закону о религиозных объединениях заявил, что готов обсуждать его отмену.
В ночь на понедельник в городах Черногории прошли очередные массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Наиболее массовое собрание произошло в Подгорице – в нем, по оценкам духовенства, приняли участие около 60 тысяч человек. Черногорский премьер Душко Маркович в конце января пообещал, что "храмы останутся верующим", и официальным письмом призвал к переговорам о спорном законе руководство СПЦ в Черногории.
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В своем ответе митрополит опроверг несколько тезисов главы кабмина и выразил несогласие с тем, что документ "согласован со всеми европейскими стандартами".
"Содержание и цель закона, к сожалению, свидетельствуют об обратном, в чем и вы, и широкая общественность Черногории могли удостовериться, увидев профессиональные и аргументированные поправки юридического совета нашей церкви… Это особенно относится к положениям закона, которыми отрицается и ликвидируется многовековой, непрерывный, исторический правовой статус и имущественные права нашей церкви и других религиозных объединений", - указал владыка Амфилохий. Его письмо премьеру опубликовал сайт митрополии.
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"Мы готовы, с учетом решений Священного синода СПЦ, епископского совета СПЦ в Черногории, уважая конституцию Черногории, встретиться с Вами в надежде на то, что вы искренне убеждены начать разговор по существу, чтобы, в соответствии с правовой системой Черногории, отменить закон или все его дискриминационные положения", - отметил митрополит.
Архиерей добавил, что это послужит возвращению "мира и спокойствия" православным верующим Черногории, но подчеркнул, что в разговоре с премьером должны участвовать еще три епископа СПЦ, чьи епархии находятся в стране.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
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Митрополит Амфилохий призвал отозвать закон о церквях в Черногории
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеБелград (город)Подгорица (город)религияВ мире
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