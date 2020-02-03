В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в поликлиниках

По его словам, в сравнении со средними показателями по РФ наиболее высокая обеспеченность онкологами в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольшая потребность в квалифицированных специалистах в 2017-2018 годах отмечалась в Дальневосточном федеральном округе, Северо-кавказском федеральном округе.