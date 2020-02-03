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В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в поликлиниках
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РИА Новости

В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в поликлиниках

14:55 03.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетитель у регистрационного стола в поликлинике
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти две тысячи специалистов, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
По его словам, в сравнении со средними показателями по РФ наиболее высокая обеспеченность онкологами в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольшая потребность в квалифицированных специалистах в 2017-2018 годах отмечалась в Дальневосточном федеральном округе, Северо-кавказском федеральном округе.
"По данным министерства здравоохранения Российской Федерации, на сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках 1987 человек ", - сказал Каприн на пресс-конференции МИА "Россия Сегодня".
Директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн
20 января, 12:50
Онколог из Минздрава рассказал о проблемах с препаратами в 2019 году
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Андрей КапринМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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