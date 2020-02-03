В Минздраве рассказали о дефиците онкологов в поликлиниках

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дефицит онкологов в российских поликлиниках составляет почти две тысячи специалистов, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
По его словам, в сравнении со средними показателями по РФ наиболее высокая обеспеченность онкологами в Москве и Санкт-Петербурге. Наибольшая потребность в квалифицированных специалистах в 2017-2018 годах отмечалась в Дальневосточном федеральном округе, Северо-кавказском федеральном округе.
"По данным министерства здравоохранения Российской Федерации, на сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках 1987 человек ", - сказал Каприн на пресс-конференции МИА "Россия Сегодня".