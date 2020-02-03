Крымские татары назвали позицию Эрдогана лишенной логики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости. Позиция президента Турции Тайипа Эрдогана, заявившего об отказе признавать воссоединение Крыма с Россией, лишена логики, заявил РИА Новости глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Эрдоган ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.
"Заявления президента Турции Эрдогана лишены всякой логики. Постоянные заявления о целостности Украины лишены всякого смысла. Украина раз и навсегда потеряла полуостров Крым в ходе государственного переворота в 2014 году в Киеве и в ходе всенародного референдума в Республике Крым", — сказал Умеров.
По его словам, киевским властям давно пора принять факт воссоединения Крыма с Россией, а не вводить в заблуждение международное сообщество. "Украине стоит направить все усилия на стабилизацию ситуации внутри своей страны и прекращение гражданской братоубийственной войны. Относительно крымских татар, их судьбы и положения — данные вопросы необходимо обсуждать не на Украине, а в Москве с президентом Владимиром Путиным", — сказал Умеров.
По его словам, сейчас положение крымских татар в Крыму как никогда идеальное.
"Народ за долгие годы наметил положительную динамику во всех направлениях. И ощутить это можно, лишь посетив полуостров. От лица всего крымско-татарского народа запрещаем президентам посторонних государств обсуждать какие-либо вопросы касаемо крымско-татарского народа за пределами России", — сказал Умеров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вчера, 12:51Сказано в эфиреПолитолог: за слова о Крыме Анкара получит от Киева все, что ей нужноТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла рассказал, почему это заявление прозвучало именно сейчас.