Трем обвиняемым по делу Арашуковых офицерам отменили продление ареста

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отменил продление ареста следователю по особо важным делам управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Андрею Филиппову по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родных, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
Вместе с ним отменено продление ареста бывшему первому замглавы СУСК по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову и начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимуру Бетуганову.
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"Мосгорсуд отменил постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей до 23 марта и направил дело в Басманный суд для повторного рассмотрения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что под стражей обвиняемые будут находиться до 15 февраля. По его словам, суд усомнился в доказательствах обвинения, что указанные лица действовали в интересах Рауфа Арашукова и создавали условия якобы для того, чтобы увести его от ответственности.
По данным СК РФ, будучи в "дружеских отношениях с Арашуковыми", офицеры "с целью непривлечения их к уголовной ответственности превышали свои должностные полномочия".
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В конце января прошлого года 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Басманный суд отстранил Арашукова от должности сенатора на время расследования.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
К настоящему моменту непосредственно по делу Арашуковых под стражу взяты девять фигурантов: сенатор и его отец, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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