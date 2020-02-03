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https://ria.ru/20200203/1564194839.html
Трем обвиняемым по делу Арашуковых офицерам отменили продление ареста
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РИА Новости

Трем обвиняемым по делу Арашуковых офицерам отменили продление ареста

14:35 03.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосковский городской суд
Московский городской суд
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отменил продление ареста следователю по особо важным делам управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Андрею Филиппову по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родных, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
Вместе с ним отменено продление ареста бывшему первому замглавы СУСК по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову и начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимуру Бетуганову.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
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"Мосгорсуд отменил постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей до 23 марта и направил дело в Басманный суд для повторного рассмотрения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что под стражей обвиняемые будут находиться до 15 февраля. По его словам, суд усомнился в доказательствах обвинения, что указанные лица действовали в интересах Рауфа Арашукова и создавали условия якобы для того, чтобы увести его от ответственности.
По данным СК РФ, будучи в "дружеских отношениях с Арашуковыми", офицеры "с целью непривлечения их к уголовной ответственности превышали свои должностные полномочия".
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В конце января прошлого года 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Басманный суд отстранил Арашукова от должности сенатора на время расследования.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
К настоящему моменту непосредственно по делу Арашуковых под стражу взяты девять фигурантов: сенатор и его отец, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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