В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом

БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Студент Алтайского государственного медицинского университета Давлатбек Шарипов спас жизнь женщине, которой во время застолья нанесли ножевое ранение в горло, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Студент медицинского университета оказал помощь женщине, получившей ножевое ранение до приезда скорой помощи", - сказали в ведомстве.
Как сообщает группа "Инцидент Барнаул", ЧП произошло около 21.00 (17.00 мск) 2 февраля в доме 25 на улице Ярных. В какой-то момент между хозяином и его гостьей произошел конфликт, завершившийся кровопролитием - пьяный мужчина схватился за нож и перерезал горло спорившей с ним женщине. Находившиеся рядом начали просить о помощи соседей, в одной из соседних квартир в гостях в тот момент оказался студент-медик, он схватил полотенце, попытавшись остановить кровь, затем пережал артерию, и кровотечение остановилось. Пострадавшую удалось спасти.
РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов по данному факту.
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