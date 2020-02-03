В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев выступил за восстановление государственной лесной охраны как отдельного института.
Под председательством Воробьева в Архангельской области состоялось первое выездное заседание рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства РФ.
"Эффективному развитию лесопользования в России по-прежнему препятствует ряд системных и нерешенных проблем. Прежде всего, это отсутствие актуальной информации о состоянии и стоимости наших лесных ресурсов. Отсюда невозможность долгосрочного планирования и инвестирования в развитие отрасли, в том числе в глубокую переработку древесины", - сказал сенатор, его слова приводит пресс-служба СФ.
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Особенно важно, по его словам, навести порядок в вопросах заключения и исполнения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины. "Очевидно, что договорная практика в данной сфере нуждается в совершенствовании", - отметил Воробьев.
Законодатель также считает, что скорейшего решения требует вопрос о внедрении в оборот древесины прозрачных, в том числе биржевых механизмов.
Кроме того, по мнению Воробьева, "необходимо возродить государственную лесную охрану как отдельный институт, а авиалесоохрану передать на федеральный уровень с достойным финансированием". Также, по словам сенатора, острой остается и проблема нелегальных рубок и "теневой" оборот лесных ресурсов.
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Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, для устойчивого управления лесами "предлагается приступить уже в этом году к обсуждению создания публично-правовой компании с наделением ее функцией по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и лесных ресурсов на землях лесного фонда".
"Это позволило бы эффективно решать государственные задачи, в том числе, внебюджетных источников финансирования, и с привлечением государственно-частного партнерства", - сказал он. По словам замминистра, такое предложение основано на международной практике устойчивого управления государственными лесами.
Также в Рослесхозе "проработан вопрос о передаче МЧС РФ полномочий по тушению лесных пожаров с помощью авиации, а также планируется проводить совместные проверки по готовности к пожароопасному сезону", отметил Аноприенко.
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