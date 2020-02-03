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Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
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РИА Новости

Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли

14:24 03.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2019 год для российской сельскохозяйственной отрасли прошел довольно удачно, селяне отработали на "отлично".
Глава государства в понедельник провел встречу с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, министр проинформировал президента об итогах работы агропромышленного комплекса за минувший год и рассказал о текущей ситуации в отрасли. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Дмитрий Медведев. Архивное фото.
23 июля 2015, 16:49
Медведев призвал уделять особое внимание "отстающим" сельхозотраслямПо словам премьер-министра РФ, особое внимание следует уделить молочному производству, выращиванию овощей в закрытом грунте, виноградарству, оптово-логистическим центрам, а также малым формам хозяйствования.
"У нас сельхозотрасль всегда в последние годы в передовиках. И прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на "отлично", - сказал Путин в начале встречи.
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Министерство сельского хозяйства РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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