Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2019 год для российской сельскохозяйственной отрасли прошел довольно удачно, селяне отработали на "отлично".
Глава государства в понедельник провел встречу с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, министр проинформировал президента об итогах работы агропромышленного комплекса за минувший год и рассказал о текущей ситуации в отрасли. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
"У нас сельхозотрасль всегда в последние годы в передовиках. И прошедший год тоже был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на "отлично", - сказал Путин в начале встречи.