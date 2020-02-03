Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП

"Нам нужно принять политическое решение и, как бы это странно ни звучало, пойти от человека. У нас сегодня бремя доказательства того, что ты не верблюд, лежит на пострадавшем. Мы приходим, мы жалуемся, мы пишем заявления, мы идем в суды, чтобы доказать, что то, что написано, снято или размещено, - это неправда, это угроза, оскорбление и требует какой-то реакции. Эту перевернутую пирамиду надо поставить на землю широким основанием. И пусть бремя доказательства истины тех или иных публикаций будет на авторах", - заявил Кирьянов в рамках круглого стола "Борьба с фейками в Сети: белые пятна в российском законодательстве", состоявшегося в Общественной палате.