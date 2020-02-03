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Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
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РИА Новости

Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП

14:24 03.02.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов "Кирьянов и партнеры", член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов Кирьянов и партнеры, член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов "Кирьянов и партнеры", член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Оскорбляющие честь и достоинство сообщения в соцсетях должны удаляться незамедлительно по жалобе того, о ком они распространены, на авторах должно лежать бремя доказательства истинности сведений, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.
"Нам нужно принять политическое решение и, как бы это странно ни звучало, пойти от человека. У нас сегодня бремя доказательства того, что ты не верблюд, лежит на пострадавшем. Мы приходим, мы жалуемся, мы пишем заявления, мы идем в суды, чтобы доказать, что то, что написано, снято или размещено, - это неправда, это угроза, оскорбление и требует какой-то реакции. Эту перевернутую пирамиду надо поставить на землю широким основанием. И пусть бремя доказательства истины тех или иных публикаций будет на авторах", - заявил Кирьянов в рамках круглого стола "Борьба с фейками в Сети: белые пятна в российском законодательстве", состоявшегося в Общественной палате.
Член ОП РФ также обратил внимание на то, что сейчас после публикации ложной или оскорбительной информации о человеке тому приходится крайне долго доказывать свою правоту и отстаивать справедливость, а информация тем временем продолжает храниться и тиражироваться в сети, нанося урон его репутации. Такие публикации, по мнению Кирьянова, необходимо "зачищать сразу".
Александр Малькевич
Вчера, 12:45
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Артем КирьяновОбщественная палата РФРоссияОбщество
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