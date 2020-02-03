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В полиции рассказали о состоянии пострадавших после ДТП в Твери
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РИА Новости

В полиции рассказали о состоянии пострадавших после ДТП в Твери

14:22 03.02.2020
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© Фото : предоставлено очевидцемМесто ДТП в Твери
Место ДТП в Твери
© Фото : предоставлено очевидцем
БРЯНСК, 3 фев – РИА Новости. Травмы, полученные пешеходами после того, как два автомобиля вылетели на тротуар в Твери, не являются тяжелыми, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
В понедельник на перекрестке в Твери столкнулись две иномарки и вылетели на тротуар в толпу людей; представитель управления ГИБДД по региону сообщал агентству о пяти пострадавших.
"Пять человек пострадали, один из них водитель, четыре пешехода. Тяжелых нет", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ДТП произошло из-за того, что один из водителей не уступил дорогу другому.
Детей среди пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции.
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