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Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
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РИА Новости

Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник

14:17 03.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Валерий Газзаев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Газзаев будет рекомендован на пост главы комитета Госдумы по делам национальностей, именно его кандидатура обсуждалась на встрече лидера "Справедливой России" Сергея Миронова с председателем Думы Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости источник во фракции СР.
"Миронов на встрече с Володиным обсуждали кандидатуру Газзаева на пост главы думского комитета", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности был назначен депутат от СР Олег Николаев, возглавлявший комитет Думы по делам национальностей.
Валерий Газзаев
30 января, 12:31
Газзаев может возглавить комитет Госдумы вместо врио главы Чувашии
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Валерий ГаззаевСергей МироновВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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