Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Газзаев будет рекомендован на пост главы комитета Госдумы по делам национальностей, именно его кандидатура обсуждалась на встрече лидера "Справедливой России" Сергея Миронова с председателем Думы Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости источник во фракции СР.
"Миронов на встрече с Володиным обсуждали кандидатуру Газзаева на пост главы думского комитета", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности был назначен депутат от СР Олег Николаев, возглавлявший комитет Думы по делам национальностей.