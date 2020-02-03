Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник

"Миронов на встрече с Володиным обсуждали кандидатуру Газзаева на пост главы думского комитета", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности был назначен депутат от СР Олег Николаев, возглавлявший комитет Думы по делам национальностей.