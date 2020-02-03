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Туризм
2020-02-03T19:22+0300
https://ria.ru/20200203/1564193124.html
Выяснилось, сколько стоит провести романтический уикенд за границей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155149/12/1551491266_0:202:2000:1327_1036x0_80_0_0_eda547f0301a99b2a0e3b10ca6414731.jpg
РИА Новости

Выяснилось, сколько стоит провести романтический уикенд за границей

19:22 03.02.2020
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© Depositphotos / olegbreslavtsevОтдых в Стамбуле
Отдых в Стамбуле
© Depositphotos / olegbreslavtsev
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Отметить День всех влюбленных за рубежом можно за 30 тысяч рублей, сообщает Level.Travel.
Самый экономичный вариант – Турция. Минимальная стоимость тура на двоих на праздничные выходные здесь — 30 тысяч рублей.
Также популярны Арабские Эмираты. Стоимость поездок в ОАЭ на викенд для двоих начинается от 37 тысяч рублей (входят перелет, трансфер до отеля, страховка и проживание три ночи).
Солнечные выходные есть шанс поймать и на Кипре, тем более в Ларнаке сейчас сезон розовых фламинго. Трехдневный тур сюда на двоих с захватом 14 февраля также начинается от 37 тысяч рублей.
Цены на короткие туры в Прагу в середине феврале — от 36 тысяч рублей.
Улететь вдвоем на День святого Валентина в Рим можно за 43 тысячи рублей (с проживанием в отеле без питания). А цены на путешествие во Флоренцию начинаются от 77 тысяч рублей.
Пакетный тур в Париж обойдется влюбленным в 59 тысяч рублей. Немного дешевле стоит поездка на выходные в Канны — 52 тысяч рублей.
В горнолыжную Болгарию можно съездить минимум за 48 тысяч рублей на двоих. Снежные склоны Давоса вдвоем можно покорить за 79 тысяч рублей.
По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн, популярность коротких путешествий на 14 февраля в 2020 году выросла на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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