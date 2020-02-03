Выяснилось, сколько стоит провести романтический уикенд за границей

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Отметить День всех влюбленных за рубежом можно за 30 тысяч рублей, сообщает Level.Travel.

Самый экономичный вариант – Турция. Минимальная стоимость тура на двоих на праздничные выходные здесь — 30 тысяч рублей.

Также популярны Арабские Эмираты. Стоимость поездок в ОАЭ на викенд для двоих начинается от 37 тысяч рублей (входят перелет, трансфер до отеля, страховка и проживание три ночи).

Солнечные выходные есть шанс поймать и на Кипре, тем более в Ларнаке сейчас сезон розовых фламинго. Трехдневный тур сюда на двоих с захватом 14 февраля также начинается от 37 тысяч рублей.

Цены на короткие туры в Прагу в середине феврале — от 36 тысяч рублей.

Улететь вдвоем на День святого Валентина в Рим можно за 43 тысячи рублей (с проживанием в отеле без питания). А цены на путешествие во Флоренцию начинаются от 77 тысяч рублей.

Пакетный тур в Париж обойдется влюбленным в 59 тысяч рублей. Немного дешевле стоит поездка на выходные в Канны — 52 тысяч рублей.

В горнолыжную Болгарию можно съездить минимум за 48 тысяч рублей на двоих. Снежные склоны Давоса вдвоем можно покорить за 79 тысяч рублей.