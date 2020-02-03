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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T14:58+0300
https://ria.ru/20200203/1564192916.html
Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564193597_0:241:3069:1967_1036x0_80_0_0_349b3cc287862a3b6a4997116698bea8.jpg
РИА Новости

Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести

14:07 03.02.2020 (обновлено: 14:58 03.02.2020)
20582
© AFP 2020 / Bulent KilicДым на месте обстрела в районе границы Турции и Сирии
Дым на месте обстрела в районе границы Турции и Сирии
© AFP 2020 / Bulent Kilic
АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. В результате столкновений с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли шесть турецких военных, сообщило Минобороны Турции.

"Один наш военный и один сотрудник гражданского персонала, получившие ранения в результате интенсивного артиллерийского обстрела наших подразделений, направленных в Идлиб с целью предотвращения столкновений, несмотря на усилия врачей, скончались. Таким образом, число погибших составило шесть человек", — уточнили в ведомстве.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа обстрелы со стороны сирийской армии. Операция ВС Турции в Идлибе продолжается.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
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Эрдоган обратился к России в связи с обострением в сирийском Идлибе
В сентябре 2018-го Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
В конце января этого года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии считают, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
Как заявлял Эрдоган, если ситуация в Идлибе не нормализуется, Анкара не останется безучастной и готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМинобороны ТурцииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Смерть людей это плохо. Но если твоя армия находится на территории другого государства без приглашения, это закономерно
3 февраля, 14:10
Андрей Дашков
10400103
Турки все берега попутали! Вторглись в суверенное государство. С 2011 года поддерживали террористов, покупали у них ворованную сирийскую нефть, снабжали оружием. Если бы не вмешательство Россий, продолжали бы это делать до полного развала государства Сирия! Всего этого цинизма и безнаказанности они научились у своих дружков англосаксов с которыми якшались до тех пор пока те не попытались убить турецкого президента. И сейчас они ещё хотят отомстить сирийским военным?? Османские мечты нечему хорошему не приведут!
3 февраля, 14:19
Ерлан Шагиров
9410112
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