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Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
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РИА Новости

Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест

13:57 03.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Защита бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве Игоря Ляховца, обвиняемого в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, обжаловала его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Коврижкин.
Майор Ляховец – самый высокопоставленный из пяти фигурантов дела. Именно его следствие считает организатором преступления, в ходе которого полицейские подбросили наркотики журналисту. В минувший четверг все они были отправлены в СИЗО до 29 марта.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
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Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
"Мы считаем, что арест незаконен в силу того, что следователь к своему ходатайству не представил ничего, кроме показаний Ивана Голунова, что Ляховец каким-либо образом причастен к совершенному преступлению. Суд должен был оценить данные документы, но суд надлежащей оценки не представил", - сказал Коврижкин.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
6 ноября 2019, 12:17
Голунов посетовал на замедление следствия по его делу
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФМоскваОбщество
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