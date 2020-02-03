Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Защита бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве Игоря Ляховца, обвиняемого в фальсификации доказательств против журналиста Защита бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве Игоря Ляховца, обвиняемого в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова , обжаловала его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Коврижкин.

Майор Ляховец – самый высокопоставленный из пяти фигурантов дела. Именно его следствие считает организатором преступления, в ходе которого полицейские подбросили наркотики журналисту. В минувший четверг все они были отправлены в СИЗО до 29 марта.

"Мы считаем, что арест незаконен в силу того, что следователь к своему ходатайству не представил ничего, кроме показаний Ивана Голунова, что Ляховец каким-либо образом причастен к совершенному преступлению. Суд должен был оценить данные документы, но суд надлежащей оценки не представил", - сказал Коврижкин.