Песков назвал подготовку изменений в Конституцию сложным процессом

"По мере завершения проработки, по мере вынесения решений как раз эта информация будет публичиться. Сейчас просто ведется работа и по мере того, как будут приниматься решения, они будут обнародоваться. В данном случае президент не может анонсировать весь график, это многоступенчатый, сложный процесс, действительно связанный с общественным обсуждением", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть анонсирован график подготовки изменений и их принятия.

"Естественно, она не откладывается в долгий ящик и берется в проработку. Это первое. Второе. Никакой паузы не возникло, ведется именно работа. То есть, был дан старт и потом ведется работа. Конечно, на то, чтобы проделать редакционную работу, на то, чтобы аккумулировать активно поступающие разные предложения, требуется время. Сколько, каких-то четких дедлайнов в настоящий момент - никто их не может озвучить, и это и не нужно. Комиссия оперативно это все проработает, а дальше уже будет появляться ясность по различным аспектам", - добавил Песков.