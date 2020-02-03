Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T13:40+0300
https://ria.ru/20200203/1564190987.html
Песков назвал подготовку изменений в Конституцию сложным процессом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_85cf391f50ab4ff7a96cf4fda444f8cf.jpg
РИА Новости

Песков назвал подготовку изменений в Конституцию сложным процессом

13:29 03.02.2020 (обновлено: 13:40 03.02.2020)
107
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подготовка изменений в конституцию - многоступенчатый, сложный процесс, действительно связанный с общественным обсуждением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере завершения проработки, по мере вынесения решений как раз эта информация будет публичиться. Сейчас просто ведется работа и по мере того, как будут приниматься решения, они будут обнародоваться. В данном случае президент не может анонсировать весь график, это многоступенчатый, сложный процесс, действительно связанный с общественным обсуждением", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть анонсирован график подготовки изменений и их принятия.
Он напомнил, что речь идет о президентской инициативе.
"Естественно, она не откладывается в долгий ящик и берется в проработку. Это первое. Второе. Никакой паузы не возникло, ведется именно работа. То есть, был дан старт и потом ведется работа. Конечно, на то, чтобы проделать редакционную работу, на то, чтобы аккумулировать активно поступающие разные предложения, требуется время. Сколько, каких-то четких дедлайнов в настоящий момент - никто их не может озвучить, и это и не нужно. Комиссия оперативно это все проработает, а дальше уже будет появляться ясность по различным аспектам", - добавил Песков.
С вопросом о дедлайнах по приему предложений по изменению конституции он посоветовал обратиться в рабочую группу.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
13:14
Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции
300014
Обсудить 0
Конституция РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Сроки голосования по поправкам в Конституцию уточняются, заявил Песков
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции
Генеральная репетиция военного парада в честь Дня независимости Украины
В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР считают, что Киев спровоцирует волну задержаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко
Владимир Титоренко: Минобороны России откроет представительство в ЦАР
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
В Кремле озабочены активностью террористических группировок в Идлибе
Уборка снега в Москве
Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Крыму накопили вдвое меньше воды, чем годом ранее
Максим Сурайкин
"Коммунисты России" выступили против упоминания религии в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:37В Красноярском крае рассказали о школе, где учителя работают в туалете
14:37Молодую пару нашли мертвой на юго-востоке Москвы, сообщил источник
14:35Трем обвиняемым по делу Арашуковых офицерам отменили продление ареста
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
Лента новостейМолния