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Московскую консерваторию проверяют из-за сообщения о минировании
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РИА Новости

Московскую консерваторию проверяют из-за сообщения о минировании

13:04 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уже второй раз за неделю правоохранители проверяют Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
Ранее в понедельник сообщалось о проверке здания МИФИ и эвакуации порядка 700 человек из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова из-за "минирования". Письма с угрозами также поступили в Коптевский, Головинский, Люблинский, Никулинский, Нагатинский, Лефортовский и Басманный районные суды.
"Продолжается проверка консерватории, работают расчеты кинологов", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, предыдущее анонимное сообщение о "минировании" консерватория получила 27 января. Тогда из здания на Большой Никитской на время проверки были выведены около 400 человек, взрывных устройств не нашли.
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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Московская консерватория имени П. И. ЧайковскогоМоскваПроисшествия
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