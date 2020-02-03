Московскую консерваторию проверяют из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уже второй раз за неделю правоохранители проверяют Уже второй раз за неделю правоохранители проверяют Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

Ранее в понедельник сообщалось о проверке здания МИФИ и эвакуации порядка 700 человек из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова из-за "минирования". Письма с угрозами также поступили в Коптевский, Головинский, Люблинский, Никулинский, Нагатинский, Лефортовский и Басманный районные суды.

"Продолжается проверка консерватории, работают расчеты кинологов", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, предыдущее анонимное сообщение о "минировании" консерватория получила 27 января. Тогда из здания на Большой Никитской на время проверки были выведены около 400 человек, взрывных устройств не нашли.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.