Россия считает АСЕАН надежным партнером, заявил Лавров

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва рассматривает Москва рассматривает АСЕАН как надежного партнера и единомышленника в вопросе формирования в Азиатско-тихоокеанском регионе открытой и сбалансированной архитектуры равной и неделимой безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Рассматриваем АСЕАН как надежного партнера, как единомышленника в деле формирования в Азиатско-тихоокеанском регионе открытой и сбалансированной архитектуры равной и неделимой безопасности. Причем центральное место в этой архитектуре мы отводим десятке стран АСЕАН", - сказал министр на встрече с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хоем.

Лавров также подчеркнул, что также параллельно развивается взаимодействие в практических областях: энергетике, цифровой экономике, сельском хозяйстве.

Российский министр отметил, что площадками для развития связей со странами АСЕАН являются Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, куда регулярно приезжают представители государств объединения.