Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T13:00+0300
https://ria.ru/20200203/1564189173.html
Россия считает АСЕАН надежным партнером, заявил Лавров
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/31/1563663141_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bb5b41c88c3be7d261729cb0f54247df.jpg
РИА Новости

Россия считает АСЕАН надежным партнером, заявил Лавров

13:00 03.02.2020
146
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва рассматривает АСЕАН как надежного партнера и единомышленника в вопросе формирования в Азиатско-тихоокеанском регионе открытой и сбалансированной архитектуры равной и неделимой безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассматриваем АСЕАН как надежного партнера, как единомышленника в деле формирования в Азиатско-тихоокеанском регионе открытой и сбалансированной архитектуры равной и неделимой безопасности. Причем центральное место в этой архитектуре мы отводим десятке стран АСЕАН", - сказал министр на встрече с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хоем.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
3 ноября 2019, 12:51
Медведев предложил АСЕАН синхронизировать регулирование защиты данных
Лавров также подчеркнул, что также параллельно развивается взаимодействие в практических областях: энергетике, цифровой экономике, сельском хозяйстве.
Российский министр отметил, что площадками для развития связей со странами АСЕАН являются Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, куда регулярно приезжают представители государств объединения.
"Мы ожидаем асеановское участие в соответствующих конференциях на высшем уровне и в текущем году", - сказал Лавров.
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
3 ноября 2019, 02:13
Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
000001
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФАссоциация государств Юго-Восточной АзииРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
РЖД подтвердили остановку пассажирского сообщения с КНДР
Алексей Оверчук
Оверчук будет координировать стратегию экономической интеграции ЕАЭС
Прилавок с мандаринами в суперсторе Магнит
"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе сократился на 73,7%
Штат Мичоакан. Мексика
На западе Мексики нашли тайное захоронение с останками 11 человек
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Сотрудники аэропорта Кадала досматривают багаж пассажиров
Почти 150 россиян эвакуировали из Китая через Приморье
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Путин и Эрдоган контактируют по Сирии, заявил Песков
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Толстой рассказал, о чем Россия никогда не согласится с Советом Европы
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Площадь Независимости в Киеве
В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
МИД Ирана: ЕС не задействовал механизм разрешения споров по СВПД
Певец Александр Панайотов
Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35Трем обвиняемым по делу Арашуковых офицерам отменили продление ареста
14:30ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
14:29В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом
14:29В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
14:25В Москве зафиксировали аномально низкое атмосферное давление
14:25Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
14:24Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
14:24Оскорбительные посты в соцсетях надо "зачищать сразу", считает член ОП
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Лента новостейМолния