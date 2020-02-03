Автомобилистов в Москве предупредили о снеге и льде на дорогах

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть аккуратными из-за скользких дорог вечером в понедельник в Москве, в связи с чем прогнозируется множество мелких ДТП, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода, кратковременные осадки в виде снега, температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов.
"Сегодня в Москве до конца дня ожидается снег. Ближе к вечеру температура опустится до минусовых значений. Будет скользко, много мелких ДТП. Будьте аккуратны, соблюдайте скоростной режим", - говорится в сообщении.