Автомобилистов в Москве предупредили о снеге и льде на дорогах

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода, кратковременные осадки в виде снега, температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов.

"Сегодня в Москве до конца дня ожидается снег. Ближе к вечеру температура опустится до минусовых значений. Будет скользко, много мелких ДТП. Будьте аккуратны, соблюдайте скоростной режим", - говорится в сообщении.