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Автомобилистов в Москве предупредили о снеге и льде на дорогах
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РИА Новости

Автомобилистов в Москве предупредили о снеге и льде на дорогах

12:53 03.02.2020
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и быть аккуратными из-за скользких дорог вечером в понедельник в Москве, в связи с чем прогнозируется множество мелких ДТП, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода, кратковременные осадки в виде снега, температура воздуха составит от нуля до плюс 2 градусов.
"Сегодня в Москве до конца дня ожидается снег. Ближе к вечеру температура опустится до минусовых значений. Будет скользко, много мелких ДТП. Будьте аккуратны, соблюдайте скоростной режим", - говорится в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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