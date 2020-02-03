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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T12:49+0300
https://ria.ru/20200203/1564188417.html
Эксперт: гибель турецких военных в Идлибе не вызовет крупный конфликт
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РИА Новости

Эксперт: гибель турецких военных в Идлибе не вызовет крупный конфликт

12:49 03.02.2020
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© Фото : SANAСирийские военные в провинции Идлиб
Сирийские военные в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Турция в ответ на гибель своих военнослужащих в сирийском Идлибе вряд ли начнет полномасштабную военную операцию против вооруженных сил Сирии, ее реакция ограничится локальными боевыми действиями, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Минобороны Турции ранее сообщило, что четыре турецких военных погибли и девять получили ранения при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе. Отмечается, что один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.
Как отметил эксперт, президент Эрдоган - "амбициозный лидер, который проводит политику неоосманизма", а Сирия "на протяжении нескольких веков находилась в сфере турецкого влияния". Кроме того, напомнил Долгов, Анкара поддерживает ряд исламистских группировок, которые считает умеренными и которые противостоят официальному Дамаску.
"Собственно, Турция этого и не скрывает. Эти группировки продолжают обстреливать позиции сирийской армии и ряд населенных пунктов, в том числе пригороды Алеппо. Армия САР в ответ начала военную операцию, призванную подавить эти группировки и положить конец провокационным обстрелам", - сказал эксперт.
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
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Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
По его словам, обе стороны считают, что действуют "совершенно законно", и сейчас мы наблюдаем обострение ситуации в приграничных территориях.

"Несмотря на гибель турецких военнослужащих, я не думаю, что Эрдоган зайдет настолько далеко, что даст старт масштабной военной операции против сирийской армии. Отдельные шаги, локальные боестолкновения – да, могут быть", - заявил Долгов.

В этой ситуации, полагает аналитик, Россия и другие партнеры Турции должны "сказать свое веское слово" и напомнить Анкаре о ее обязательствах по Идлибской зоне деэскалации.
"Политика Турции должна согласовываться с ее партнерами, Анкара должна выполнять свои обязательства в рамках астанинского процесса. Этот факт необходимо разъяснять турецкой стороне – что нужно выполнять соглашения, под которыми она подписывалась", - заключил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
31 января, 13:45
Песков дал оценку обвинениям Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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