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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров
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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров

12:36 03.02.2020
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© Фото : Чернобыльский Радиционно-экологический Биосферный Заповедник / Станислав ГуменюкРадиоактивные остатки грузовика В Чернобыльской зоне отчуждения
Радиоактивные остатки грузовика В Чернобыльской зоне отчуждения
© Фото : Чернобыльский Радиционно-экологический Биосферный Заповедник / Станислав Гуменюк
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Правоохранители во время патрулирования тыловой границы запрещенной территории задержали 33-летнего жителя Сквиры, который с целью экстремального туризма и отдыха проник в зону ЧАЭС", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, еще одного сталкера задержали в направлении населенного пункта Полесское. В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Чернобыльская АЭСУкраинаВ мире
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