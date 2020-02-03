Более ста тысяч волонтеров примут участие в праздновании юбилея Победы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 100 тысяч волонтеров примут участие в памятных акциях к юбилею победы в Более 100 тысяч волонтеров примут участие в памятных акциях к юбилею победы в Великой Отечественной войне на территории РФ и за рубежом, они будут помогать ветеранам, а также заниматься благоустройством мест воинских захоронений, рассказала глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова

"Год Памяти и Славы не пройдет без помощи волонтеров. И для этого мы подготовим свыше 100 тысяч человек. Причем это будут команды, которые будут помогать и работать не только в субъектах РФ, но и за рубежом. На сегодняшний день к нам присоединились добровольцы из 45 стран мира. Это достаточно широкая география: Австралия, Великобритания, Нидерланды, Турция, Эстония, Польша, Казахстан и другие государства", - сообщила Амельченкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, волонтером сможет стать любой желающий - для этого надо зарегистрироваться на интернет-портале движения, пройти обучение по единому стандарту подготовки волонтеров к 75-летию Победы.

Амельченкова рассказала, что "Волонтеры Победы" подготовили 30 федеральных мероприятий к юбилею Победы и более тысячи мероприятий регионального и муниципального уровня.

Волонтеры будут работать по разным направлениям: помощь ветеранам войны, благоустройство памятных мест и воинских захоронений. Также будет работать проект "Моя история", в рамках которого любой желающий сможет заняться восстановлением истории своей семьи. Для этого по всей России подготовлены более тысячи волонтеров. Кроме того, "Волонтеры Победы" будут помогать в организации парадов Победы и шествия "Бессмертного полка" - не только в региональных центрах, но и в городах и селах.