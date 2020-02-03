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Религия и мировоззрение
2020-02-03T12:34+0300
https://ria.ru/20200203/1564187552.html
Валаамский монастырь запустил мобильное приложение об обители
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_6a80b21f453d5dc6e5f9491488b48e66.jpg
РИА Новости

Валаамский монастырь запустил мобильное приложение об обители

12:31 03.02.2020 (обновлено: 12:34 03.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Валаамский монастырь официально объявил о запуске собственного мобильного приложения "Валаам" для платформ iOS и Android, которое включает в себя 3D-тур по Валаамскому архипелагу, полный православный молитвослов и церковный календарь, сообщает пресс-служба обители.
"Впервые в одном приложении присутствуют более 700 высококачественных панорам (включая технологию VR), благодаря которым можно увидеть нынешний Валаам таким, какой он есть сейчас. Виртуальный тур по острову включает в себя также различную справочную информацию: от простых текстовых заметок до аудиоэкскурсий и видеосюжетов, прикрепленных к соответствующим объектам внутри тура", - говорится в сообщении.
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Путеводитель привязан геометками к территории Валаамского архипелага, и пользователи в любой момент смогут определить свое положение на острове и понять, какие объекты рядом они хотели бы посетить.
Одним из главных разделов приложения является полный православный молитвослов, в который входят не только основные молитвы, но и Библия, Псалтирь, акафисты, каноны и всевозможные прошения к Богу, Божией Матери и святым на разные случаи жизни. Тексты представлены в двух вариантах, на русском и церковнославянском языках.
Приложение дает возможность скачать его основные разделы на мобильное устройство и работать с ними без подключения к интернету. В приложении отсутствует реклама, оно является бесплатным, уточнили в пресс-службе.
Ранее мобильное приложение запустил также мужской монастырь Оптина пустынь в Калужской области, оно посвящено толкованию текстов Священного Писания.
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом - в дом-интернат для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит председатель Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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