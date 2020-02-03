Валаамский монастырь запустил мобильное приложение об обители

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Валаамский монастырь официально объявил о запуске собственного мобильного приложения "Валаам" для платформ iOS и Android, которое включает в себя 3D-тур по Валаамскому архипелагу, полный православный молитвослов и церковный календарь, сообщает пресс-служба обители.

"Впервые в одном приложении присутствуют более 700 высококачественных панорам (включая технологию VR), благодаря которым можно увидеть нынешний Валаам таким, какой он есть сейчас. Виртуальный тур по острову включает в себя также различную справочную информацию: от простых текстовых заметок до аудиоэкскурсий и видеосюжетов, прикрепленных к соответствующим объектам внутри тура", - говорится в сообщении.

Путеводитель привязан геометками к территории Валаамского архипелага, и пользователи в любой момент смогут определить свое положение на острове и понять, какие объекты рядом они хотели бы посетить.

Одним из главных разделов приложения является полный православный молитвослов, в который входят не только основные молитвы, но и Библия, Псалтирь, акафисты, каноны и всевозможные прошения к Богу, Божией Матери и святым на разные случаи жизни. Тексты представлены в двух вариантах, на русском и церковнославянском языках.

Приложение дает возможность скачать его основные разделы на мобильное устройство и работать с ними без подключения к интернету. В приложении отсутствует реклама, оно является бесплатным, уточнили в пресс-службе.

Ранее мобильное приложение запустил также мужской монастырь Оптина пустынь в Калужской области, оно посвящено толкованию текстов Священного Писания.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом - в дом-интернат для инвалидов.