У жительницы Ленобласти не подтвердилось подозрение на коронавирус

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Подозрение на Подозрение на коронавирус у жительницы Мурино в Ленинградской области , вернувшейся из Китая, не подтвердилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

Ранее жительница Мурино 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

"Тест на коронавирус жительницы Мурино, проведенный центром Роспотребнадзора по Ленинградской области, отрицательный", - рассказал собеседник агентства.

В Ленинградской области создан межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории региона очагов новой коронавирусной инфекции из Китая. В состав штаба вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.