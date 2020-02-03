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У жительницы Ленобласти не подтвердилось подозрение на коронавирус
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РИА Новости

У жительницы Ленобласти не подтвердилось подозрение на коронавирус

12:28 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Подозрение на коронавирус у жительницы Мурино в Ленинградской области, вернувшейся из Китая, не подтвердилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Ранее жительница Мурино 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
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"Тест на коронавирус жительницы Мурино, проведенный центром Роспотребнадзора по Ленинградской области, отрицательный", - рассказал собеседник агентства.
В Ленинградской области создан межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории региона очагов новой коронавирусной инфекции из Китая. В состав штаба вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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