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2020-02-03T14:28+0300
https://ria.ru/20200203/1564187145.html
В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666
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РИА Новости

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

12:28 03.02.2020 (обновлено: 14:28 03.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтовладелец устанавливает на автомобиль номерные знаки в одном из ГИБДД Екатеринбурга
Автовладелец устанавливает на автомобиль номерные знаки в одном из ГИБДД Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии раскритиковали проект, согласно которому Свердловская область может получить код 666 для автомобильных номеров.
Секретарь совета игумен Вениамин Райников заявил, что проект вызывает "улыбку", так как его инициаторы "не смогли нормально подготовить изменения".
Он также возмутился, что авторы проекта не придали значения тому, какой код может получить Свердловская область.
"Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании", — заявил представитель епархии в комментарии "Газете.Ru".
Сейчас в Свердловской области автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96.
Ранее МВД предложило ввести трехзначные комбинации кодов для автомобильных номеров. При этом номера регионов на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти.
Государственный регистрационный знак транспортного средства
20 января, 10:14
Россияне смогут покупать "красивые" номера через портал госуслуг
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РоссияМВД РФСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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