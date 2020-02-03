В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

Автовладелец устанавливает на автомобиль номерные знаки в одном из ГИБДД Екатеринбурга

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии раскритиковали проект, согласно которому В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии раскритиковали проект, согласно которому Свердловская область может получить код 666 для автомобильных номеров.

Секретарь совета игумен Вениамин Райников заявил, что проект вызывает "улыбку", так как его инициаторы "не смогли нормально подготовить изменения".

Он также возмутился, что авторы проекта не придали значения тому, какой код может получить Свердловская область.

"Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании", — заявил представитель епархии в комментарии " Газете.Ru ".

Сейчас в Свердловской области автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96.