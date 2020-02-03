В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии раскритиковали проект, согласно которому Свердловская область может получить код 666 для автомобильных номеров.
Секретарь совета игумен Вениамин Райников заявил, что проект вызывает "улыбку", так как его инициаторы "не смогли нормально подготовить изменения".
Он также возмутился, что авторы проекта не придали значения тому, какой код может получить Свердловская область.
"Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании", — заявил представитель епархии в комментарии "Газете.Ru".
Сейчас в Свердловской области автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96.
Ранее МВД предложило ввести трехзначные комбинации кодов для автомобильных номеров. При этом номера регионов на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти.
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