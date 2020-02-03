На Сахалине вернувшихся из Китая туристов отправляют на больничный

Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото

Люди в защитных медицинских масках

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев – РИА Новости. Вернувшихся на Вернувшихся на Сахалин из Китая работающих жителей острова отправляют на больничный, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Особое внимание уделено туристам, которые недавно вернулись в Сахалинскую область с отдыха из КНР. В целях профилактики им рекомендовано быть дома, поэтому работающих граждан отправили на больничный. За состоянием здоровья каждого ведется профилактическое наблюдение", - отмечается в пресс-релизе.

Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, обсуждалась в понедельник на рабочем совещании в правительстве области.

"Мы должны принять все меры, чтобы не допустить проникновения инфекции на территорию Сахалинской области. Министр здравоохранения обязан быть на связи 24 часа", – цитирует пресс-служба слова главы региона Валерия Лимаренко.

Губернатор призвал все профильные ведомства объединить усилия по недопущению на острова коронавируса. Министерству здравоохранения поручено привести в повышенную готовность медицинские службы, усилить санитарно-карантинный контроль в салонах самолетов, аэропортах и гостиницах.

"Министерству образования рекомендовано воздержаться от массовых мероприятий, особенно связанных с выездом в Китай и другие страны, где регистрируются случаи заболевания", - говорится в сообщении.