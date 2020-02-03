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2020-02-03T12:07+0300
https://ria.ru/20200203/1564186151.html
Зеленский не понимает, как вернуть мир, заявили в СНБО Украины
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РИА Новости

Зеленский не понимает, как вернуть мир, заявили в СНБО Украины

12:07 03.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что у президента страны Владимира Зеленского нет понимания, как решить вопрос с установлением мира в Донбассе и восстановлением территориальной целостности страны.
"Он осознает все риски и вызовы, понимает, что мы живем в воюющей стране. Но как военный я вижу, что нет понимания, как решить вопрос установления мира в Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины. Такое решение нужно готовить и системно работать не только с нашими международными партнерами (США, Великобритания, Польша, страны Прибалтики), но и в информационном поле", - сказал Кривонос в интервью изданию "Факты", опубликованном в понедельник.
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Он также считает, что запад не заинтересован в "сильной Украине" и поэтому она должна решать свои проблемы самостоятельно. "И решим, когда будем единым народом с едиными национальными ценностями и единой национальной идеей. Увы, этим всем мы не занимались за почти 30 лет независимости. По-настоящему нас сплотила беда, которая пришла к нам в 2014 году. Были мощный патриотический подъем и единение нации", - добавил Кривонос.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Надежда Савченко
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Савченко заявила, что Зеленский "идет не тем путем"
0630058
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Сергей КривоносЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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