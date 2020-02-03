Зеленский не понимает, как вернуть мир, заявили в СНБО Украины

КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что у президента страны Владимира Зеленского нет понимания, как решить вопрос с установлением мира в Донбассе и восстановлением территориальной целостности страны.

"Он осознает все риски и вызовы, понимает, что мы живем в воюющей стране. Но как военный я вижу, что нет понимания, как решить вопрос установления мира в Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины. Такое решение нужно готовить и системно работать не только с нашими международными партнерами (США, Великобритания, Польша, страны Прибалтики), но и в информационном поле", - сказал Кривонос в интервью изданию "Факты", опубликованном в понедельник.

Он также считает, что запад не заинтересован в "сильной Украине" и поэтому она должна решать свои проблемы самостоятельно. "И решим, когда будем единым народом с едиными национальными ценностями и единой национальной идеей. Увы, этим всем мы не занимались за почти 30 лет независимости. По-настоящему нас сплотила беда, которая пришла к нам в 2014 году. Были мощный патриотический подъем и единение нации", - добавил Кривонос.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.