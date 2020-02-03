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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T11:59+0300
https://ria.ru/20200203/1564185569.html
Российские и турецкие военные поддерживают связь, заявили в ЦПВС
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РИА Новости

Российские и турецкие военные поддерживают связь, заявили в ЦПВС

11:59 03.02.2020
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© AFP 2019 / Aaref WatadКолонна турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб
Колонна турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб
© AFP 2019 / Aaref Watad
Колонна турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские и турецкие военные постоянно поддерживают связь, организованы мероприятия по эвакуации раненых в Турцию, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.
"По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения. По линии деконфликтации между российской группировкой войск и турецким командованием постоянно поддерживается связь. Организованы мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции", - говорится в сообщении.
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Ранее минобороны Турции сообщило, что четыре турецких военных погибли и 9 получили ранения при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе. Отмечается, что один из раненых военнослужащих находится в тяжелом состоянии.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Cирийская армия 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористов жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Генштаб сирийской армии заявил 29 января об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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