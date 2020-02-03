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В подмосковных гостиницах проводят медосмотр китайских туристов
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РИА Новости

В подмосковных гостиницах проводят медосмотр китайских туристов

11:43 03.02.2020 (обновлено: 12:34 03.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в маске
Девушка в маске
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в маске. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медицинский осмотр китайский туристов проводят в отелях и гостиницах в Подмосковье в связи с распространением в мире коронавируса, случаев заражения не выявлено, сообщили в пресс-службе правительства Московской области со ссылкой на региональный минздрав.
"В гостиницах, где проживают туристические группы граждан из Китайской Народной Республики, врачами медицинских организаций минздрава Московской области в профилактических целях проводятся медицинские осмотры", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.
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Все медицинские организации минздрава Московской области обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме, на случай лабораторного подтверждения вируса, врачам даны инструкции по назначению противовирусных препаратов, отметили в ведомстве. Ситуация находится под контролем оперативного штаба Московской области, в аэропортах региона круглосуточно дежурят бригады территориального центра медицины катастроф, особое внимание уделяется гражданам, которые прилетели из Китая. По данным Роспотребнадзора по региону, на сегодняшний день ни одного случая заболевания коронавирусом в Подмосковье не зафиксировано.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаМосковская областьКитайОбщество
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