В подмосковных гостиницах проводят медосмотр китайских туристов

Все медицинские организации минздрава Московской области обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме, на случай лабораторного подтверждения вируса, врачам даны инструкции по назначению противовирусных препаратов, отметили в ведомстве. Ситуация находится под контролем оперативного штаба Московской области, в аэропортах региона круглосуточно дежурят бригады территориального центра медицины катастроф, особое внимание уделяется гражданам, которые прилетели из Китая. По данным Роспотребнадзора по региону, на сегодняшний день ни одного случая заболевания коронавирусом в Подмосковье не зафиксировано.