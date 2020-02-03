В Москве суды вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эвакуации столичных судов в начале новой рабочей недели продолжились, опять пришли письма с угрозой взрыва, рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе Эвакуации столичных судов в начале новой рабочей недели продолжились, опять пришли письма с угрозой взрыва, рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда

"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация [из семи судов], сотрудники и посетители покинули здания", - сказали в пресс-службе.

Письма с угрозами поступили в Коптевский, Головинский, Люблинский, Никулинский, Нагатинский, Лефортовский и Басманный суды.

При этом Люблинский, по данным на 11.30 мск, уже вернулся в работе.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.