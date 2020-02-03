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2020-02-03T11:38+0300
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В Москве суды вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве суды вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании

11:38 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эвакуации столичных судов в начале новой рабочей недели продолжились, опять пришли письма с угрозой взрыва, рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация [из семи судов], сотрудники и посетители покинули здания", - сказали в пресс-службе.
Полицейский автомобиль
09:13
Три школы Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании
Письма с угрозами поступили в Коптевский, Головинский, Люблинский, Никулинский, Нагатинский, Лефортовский и Басманный суды.
При этом Люблинский, по данным на 11.30 мск, уже вернулся в работе.
Полиция
04:41
Все школы в Благовещенска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФФСБ РФРоссияПроисшествия
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