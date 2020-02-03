Главой Керчи временно стала депутат от "Единой России" Солодилова

КЕРЧЬ, 3 фев – РИА Новости. Обязанности главы горсовета Керчи временно возложены на депутата от "Единой России" Ольгу Солодилову, выборы председателя пройдут на следующей неделе.
Ранее председатель Керченского горсовета Мая Хужина после скандала с поздравлением блокадников города была отправлена в отставку.
"Избрать Солодилову Ольгу Станиславовну, депутата Керченского городского совета, на должность заместителя председателя Керченского городского совета. Возложить исполнение обязанностей председателя Керченского городского совета", - говорится в решении, принятом на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что председатель городского совета будет избран на следующей неделе.
"В ближайшее время состоится партийная конференция. Партия "Единая Россия" выдвинет кандидатуру, и на следующей неделе будем рассматривать вопрос избрания председателя городского совета", - сказал журналистам Фикс.
Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.
31 января, 20:30Блокадников, которых "поздравили" хлебом, отправят в санатории