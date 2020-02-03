Главой Керчи временно стала депутат от "Единой России" Солодилова

КЕРЧЬ, 3 фев – РИА Новости. Обязанности главы горсовета Обязанности главы горсовета Керчи временно возложены на депутата от "Единой России" Ольгу Солодилову, выборы председателя пройдут на следующей неделе.

Ранее председатель Керченского горсовета Мая Хужина после скандала с поздравлением блокадников города была отправлена в отставку.

"Избрать Солодилову Ольгу Станиславовну, депутата Керченского городского совета, на должность заместителя председателя Керченского городского совета. Возложить исполнение обязанностей председателя Керченского городского совета", - говорится в решении, принятом на внеочередной сессии горсовета в понедельник.

В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что председатель городского совета будет избран на следующей неделе.

"В ближайшее время состоится партийная конференция. Партия "Единая Россия" выдвинет кандидатуру, и на следующей неделе будем рассматривать вопрос избрания председателя городского совета", - сказал журналистам Фикс.

Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и заявил, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей.