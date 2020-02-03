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В приграничном с Китаем районе Приморья нашли новый очаг чумы свиней
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РИА Новости

В приграничном с Китаем районе Приморья нашли новый очаг чумы свиней

11:06 03.02.2020
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСвинья
Свинья
© РИА Новости / Артём Коренюк
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Свинья. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Новые очаги вируса африканской чумы свиней выявили в двух районах Приморья, в том числе в Ханкайском районе, который граничит с КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Очаг в Ханкайском районе также выявляли в январе. Еще ранее вирус АЧС подтвердили в Пограничном районе Приморья - также у границы с Китаем.
"В исследованных образцах патологического материала диких кабанов, найденных недалеко от села Благодатное Хорольского района и в верховье реки Грязнуха Ханкайского района, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.
Государственная ветеринарная инспекция Приморского края должна ввести ограничительные мероприятия, отмечает управление.
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АЧС впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит серьезным ущербом свиноводству. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. На Дальнем Востоке вспышки регистрировались в Приамурье, Хабаровском крае, Приморье и ЕАО.
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РоссельхознадзорПриморский крайПроисшествия
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