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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T12:35+0300
https://ria.ru/20200203/1564182690.html
В МИД Ирана оценили развитие ситуации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/25/1560392564_0:128:3062:1850_1036x0_80_0_0_f984cfd6a709abe0262a4caea018ab8f.jpg
РИА Новости

В МИД Ирана оценили развитие ситуации в Сирии

11:06 03.02.2020 (обновлено: 12:35 03.02.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 фев – РИА Новости. Единственным путем решения сирийского кризиса является астанинский процесс переговоров, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, реагируя на слова президента Турции Тайипа Эрдогана по астанинским переговорам.
Ранее Эрдоган заявил, что астанинского процесса больше не существует. Он предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.
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"С точки зрения Ирана, единственным путем, который способствует политическому решению в Сирии, является астанинский процесс", - сказал Мусави на брифинге.
По его словам, Тегеран находится в контакте с Турцией по астанинским переговорам, которые являются достижением трех стран и могут помочь "устойчивому политическому решению" сирийского кризиса.
Он также коснулся обстановки в сирийском Идлибе, добавив, что сирийская армия имеет право действовать на своей территории.
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Война в СирииАббас МусавиВойна в СирииМИД ИранаСирияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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