В МИД Ирана оценили развитие ситуации в Сирии

ТЕГЕРАН, 3 фев – РИА Новости. Единственным путем решения сирийского кризиса является астанинский процесс переговоров, заявил официальный представитель МИД Ирана Единственным путем решения сирийского кризиса является астанинский процесс переговоров, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави , реагируя на слова президента Турции Тайипа Эрдогана по астанинским переговорам.

Ранее Эрдоган заявил, что астанинского процесса больше не существует. Он предположил, что Москва, Анкара и Тегеран могут подумать над шагами по его возрождению.

"С точки зрения Ирана, единственным путем, который способствует политическому решению в Сирии, является астанинский процесс", - сказал Мусави на брифинге.

По его словам, Тегеран находится в контакте с Турцией по астанинским переговорам, которые являются достижением трех стран и могут помочь "устойчивому политическому решению" сирийского кризиса.