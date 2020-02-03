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В Подмосковье завели дело на мужчину, угрожавшего врачу в больнице
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РИА Новости

В Подмосковье завели дело на мужчину, угрожавшего врачу в больнице

10:57 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели на 43-летнего мужчину, который угрожал врачу одной из подмосковных больниц в Королеве предметом, похожим на гранату, и требовал отпустить его домой, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Она рассказала, что мужчина, держа в руке предмет, похожий на гранату, угрожал врачу и требовал отпустить его домой. Медперсонал и пациенты были эвакуированы, а 43-летний житель Балашихи задержан. Предмет, визуально похожий на гранату, отправлен на исследование.
"В отношении злоумышленника ... возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - уточнила она.
Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до 10 лет.
Петрова также сообщила, что мужчину отпустили на свободу, но с обязательством явиться к следователю по вызову.
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МВД РФБалашихаМосковская областьТатьяна ПетроваРоссияПроисшествия
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