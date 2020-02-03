В Подмосковье завели дело на мужчину, угрожавшего врачу в больнице

Она рассказала, что мужчина, держа в руке предмет, похожий на гранату, угрожал врачу и требовал отпустить его домой. Медперсонал и пациенты были эвакуированы, а 43-летний житель Балашихи задержан. Предмет, визуально похожий на гранату, отправлен на исследование.