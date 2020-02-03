Пять творческих вузов России смогут создавать собственные стандарты

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пять творческих вузов получили право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В октябре 2019 года в ходе встречи с деятелями культуры во ВГИКе Путин согласился, что творческим вузам нужны свои стандарты образования, и сообщил, что ВГИК получит право вырабатывать собственные. В декабре президент поручил главе своей администрации представить проект указа с перечнем творческих вузов, которые вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты.
"Внести в перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования... изменения, дополнив его пунктами 14-18", - говорится в документе.
Согласно указу право создавать стандарты обучения получили ВГИК, Литературный институт имени А.М. Горького, Московская государственная консерватория имени П.М. Чайковского, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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