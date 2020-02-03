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2020-02-03T10:48+0300
https://ria.ru/20200203/1564181678.html
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
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РИА Новости

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

10:48 03.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар.
"Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом на Украину.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти РФ неоднократно заявляли, что права всех народов на полуострове соблюдаются.
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Владимир ПутинТурцияКрымРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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