Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол

"Они (российские журналисты - ред.) въехали с нарушением многих законов ЦАР. Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где написано, что они являются волонтерами ООН. Но российский гражданин, который является руководителем такого центра, не может быть ооновским чиновником, который подписывает такие удостоверения. Их почему и пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули бы ночевать в город", - сказал Титоренко.