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Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол
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РИА Новости

Погибшие в ЦАР россияне нарушили много законов, заявил посол

10:37 03.02.2020 (обновлено: 12:23 03.02.2020)
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© Фото : СК РоссииУбийство на территории Центральноафриканской Республики граждан России
Убийство на территории Центральноафриканской Республики граждан России
© Фото : СК России
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Погибшие в ЦАР в июле 2018 года российские журналисты нарушили много законов страны, а люди, направившие их туда, не обеспечили им необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности их жизни, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "убийство".
Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
"Они (российские журналисты - ред.) въехали с нарушением многих законов ЦАР. Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где написано, что они являются волонтерами ООН. Но российский гражданин, который является руководителем такого центра, не может быть ооновским чиновником, который подписывает такие удостоверения. Их почему и пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули бы ночевать в город", - сказал Титоренко.
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"Потом они пытались проникнуть на военную базу Беренго, не получив разрешения министерства обороны ЦАР, а это секретный военный объект. Прилетели в Банги, не зарегистрировав ввоз аппаратуры для съемки, а это запрещено законом. Я могу перечислить еще массу законов, которые были нарушены", - добавил посол.
Он отметил, что люди, которые направили журналистов на задание в ЦАР, не обеспечили им необходимый уровень безопасности: им должны были нанять ЧОП, который бы их сопровождал, а также они должны были уведомить посольство, дипломаты оказали бы им консультационную помощь.
"То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни. И на сайте посольства, и на сайте МИД РФ висят предупреждения и список стран, которые категорически не рекомендуется посещать, там прописаны все правила посещения этих стран", - добавил дипломат.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Титоренко >>
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Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )Ситуация на УкраинеМИД РФСледственный комитет РФОрхан ДжемальМихаил ХодорковскийБангиЦАРООНАлександр РасторгуевРоссияВ мире
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