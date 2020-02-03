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В Казахстане арестованы экстремисты по подозрению в подготовке теракта
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РИА Новости

В Казахстане арестованы экстремисты по подозрению в подготовке теракта

10:34 03.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Пять человек, подозреваемых в подготовке к совершению терактов в людных местах, арестованы в Казахстане, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Двадцать седьмого января 2020 года КНБ Республики Казахстан в городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на два месяца пять последователей деструктивного религиозного течения", - говорится в сообщении КНБ.
По данным пресс-службы, все задержанные ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Согласно пресс-релизу, возбуждены уголовные дела по фактам создания террористической группы, и участия в её деятельности и руководстве, а также пропаганды терроризма.
"По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей. Расследование продолжается", - говорится в пресс-релизе.
Ситуация на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
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