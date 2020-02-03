В Казахстане арестованы экстремисты по подозрению в подготовке теракта

АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Пять человек, подозреваемых в подготовке к совершению терактов в людных местах, арестованы в Пять человек, подозреваемых в подготовке к совершению терактов в людных местах, арестованы в Казахстане , сообщила в понедельник пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"Двадцать седьмого января 2020 года КНБ Республики Казахстан в городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на два месяца пять последователей деструктивного религиозного течения", - говорится в сообщении КНБ.

По данным пресс-службы, все задержанные ранее были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Согласно пресс-релизу, возбуждены уголовные дела по фактам создания террористической группы, и участия в её деятельности и руководстве, а также пропаганды терроризма.